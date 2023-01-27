今年是兔年，過年時若又遇到兔子，不禁會讓人覺得是好兆頭。大陸福建一名女子日前開車載朋友出門，想到山上的寺廟拜拜祈福，豈料開到一半，竟有一隻兔子跳了出來，甚至跳到她的車前帶路，讓她直呼「正好是兔年，感覺特別巧」，影片曝光引發討論。

綜合陸媒報導，福建南平一名女子與朋友在除夕夜時，開車欲至山上的寺廟祈福，開到一半轉彎時，發現路上出現一隻兔子，女子先是愣了一下，兔子當時也未跳開，而是沿著馬路繼續跳，好像在幫忙帶路，一直跳到寺廟附近才離開。

野兔帶路畫面被女子的同行友人拍下，影片分享至微博後，累積133萬觀看次數，不少網友表示「兔子前頭幫帶路，一路順風，前途似錦」、「遇到兔神仙引路，今年肯定財運亨通」、「好兆頭」，還有人開玩笑地說「如果是虎年，就是另外一個故事了」、「幸好不是去年上山，虎年遇到老虎會被嚇死」。

但也有人吐槽，兔子只是跟著光跑而已，並不是幫忙帶路，「兔子應該快被嚇死，牠奔跑方向往往都是按照同一條路，那不是帶路是逃命」、「兔子的本能就是沿著光柱奔跑，農村就有人拿手電筒在夜間捉兔子」、「你的車燈照著兔子，牠只看見前面有燈光的路，看不見兩邊，不然早就跑了」、「兔子應該是順著燈光跑的，以前在大草原時，就曾開車追過兔子」。