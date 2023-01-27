許多古裝劇裡經常可見刺客潛入屋中，輕輕戳破窗戶就能偷窺別人的橋段，但古代的窗真的這麼不牢固嗎？雖然漢朝就已懂得造紙，但在古代價格並不便宜，因此古人多半使用絲綢作為窗戶紙，有些還會在外層加裝防雨簾，若想戳破窗戶紙偷窺，其實並不容易。

根據《藝述史》報導，漢代蔡倫改進造紙術，但紙在當時依舊是稀有物，到了經濟富裕的唐朝，許多大戶人家還是把紙視為奢侈品，因此大多使用絲綢或絲織品糊窗戶，有遮擋隱私兼顧通風的作用，一些古書也將窗形容為「紗窗」。

直到明清時期，紙才被大量使用於窗戶，但也並非家家戶戶都用得起，貧窮百姓還是只能用茅草堵窗，達到遮蔽、擋風雨的效果，而當時使用的窗戶紙韌性較好，材質為樹皮或藤類，而且糊上窗戶前會先刷一層桐油，達到防腐、耐熱及防水的效果，原理就如同油紙傘，而經濟條件佳的居民，還會在窗外多糊上一層窗戶紙。

另外在《水滸傳》也有提到，潘金蓮打開小吊窗時，撐起吊窗的一根木棍不小心落在西門慶頭上，才引起這一場孽緣，其中提到的吊窗就是「防雨簾」，主要由木板或葦席所製，用來保護窗戶紙不受損害，一方面有窗簾的作用，另一方面還可以防盜。