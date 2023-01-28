大陸黑龍江一名父親近日前往兒子的租屋處，發現兒子當了遊戲主播後，每天沉迷於打電動，不僅不剪頭髮，就連澡也懶得洗，導致他身上全是黑垢，宛如大象皮，讓父親看了非常傻眼，於是辭去工作照顧孩子，兒子經過打理後才脫胎換骨。

根據《時間視頻》報導，黑龍江哈爾濱一名41歲李姓父親很早就離婚，從事小吃店生意，收入雖然時多時少，但平均下來月收約萬元人民幣，而他的20歲兒子很早就搬出去住，近日他前往兒子的租屋處，發現他成為一名遊戲主播後，衛生習慣變得非常差。

李姓父親表示，當時看到兒子非常驚訝，他每天都在打電動，租屋處滿地垃圾，而且頭髮不剪、鬍鬚不剃，就連澡也沒有洗，讓他看了非常擔心，李父離婚後為了照顧家裡，經常在外打拚，疏於對孩子的關心，父子倆很少交流，因此他決定辭去工作，全心全意照顧兒子。

李父說「兒子現在這個樣子，我有責任。」孩子經過他的打理後，如今全身都已被清洗乾淨，頭髮也剪短了，整個人煥然一新，他還找時間與兒子談心，希望幫他培養出新興趣，讓他慢慢減少玩遊戲的時間，他也將此經歷分享至網路，引發討論。

不少網友表示「遊戲害人不淺，我兒子也是，雖然比他好一點，現在能夠正常社交，但讀書時他只要一放假，就會不吃不睡的打電動」、「我一開始還以為他穿了一件駝色的衛生衣」、「兒子當遊戲主播應該也是為了養活自己吧，對他而言，打電動不只是娛樂，還是吃飯的工具，但衛生還是要顧一下」、「想當遊戲主播不是問題，但不洗澡太可怕了」。