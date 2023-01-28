印尼一名男子近日迎娶第3位妻子，而他的元配與二房都現身參加婚禮，4個人站在一起合影，畫面看起來非常溫馨，他們的婚禮照被賓客分享至抖音，獲得950萬觀看次數，新娘受訪時，還誇讚丈夫的兩位太太待人友善、非常偉大。

根據當地媒體報導，20歲新娘阿琪亞（Alqia Zahra）去年12月認識經營煤炭生意的丈夫，不久就擦出愛苗還閃婚，她說「我老公原本就認識我的父親，第一次見面時，他還開玩笑說，要我當他第3名妻子，當時我也沒放在心上，沒想到最後我們真的相愛了」。

阿琪亞提到，她與丈夫認識的時間非常短，當時他們只見過一次面，對方就將2位妻子介紹給她認識，目前她以「姐妹」稱呼丈夫的另外兩位老婆，更說「她們都是很有耐心的人，尤其是元配，而二房目前已懷孕6個月，我結婚時，她們也都來給予祝福」。

這對新人近日在印尼萬丹省（Banten）舉辦婚禮，元配與二房都有出席，期間還開心合照，阿琪亞表示，當她決定要結婚時，一度遭到家人反對，所幸父母最終還是同意了，而新郎強調，娶第3位妻子前有先詢問過兩名太太，獲得允許後才決定結婚，不過目前3位老婆都沒有住在一起，更說他對每位老婆與各自的孩子都一視同仁。