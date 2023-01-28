亞洲各地遭遇強烈寒流，不少地區出現降雪，黑龍江省漠河更成了大陸最冷地區，連續3天氣溫低於攝氏零下50度，而位於黑龍江的佳木斯市同樣也是冷爆，近日一棟大樓住戶忘記關一樓大門，隔天住戶下樓發現，樓梯與走廊全結冰，宛如「鐘乳石冰洞」。

綜合陸媒報導，黑龍江佳木斯市一棟大樓住戶忘記關一樓大門，沒想到只經過一夜，樓梯及走廊都被覆蓋一層厚厚冰霜，天花板的霜還往下延伸，看起來像是「鐘乳石洞」，畫面非常壯觀，住戶將現場影片分享至微博，累積780萬觀看次數。

一名住戶提到，前一晚有人忘了關一樓的大門，隔天起床就看到這個奇景，當天氣溫達攝氏零下40度左右，而屋外空氣冷，屋內則較暖，冷暖交替形成特殊景象，結冰最厚的地方還達1公尺，不過考慮到安全問題，眾人拍完照後就趕緊清除冰霜。

不少網友表示，「我就住在東北，這兩天有人忘記關大門，害水管都凍爆了」、「第一次去東北時還不懂，有次想通風沒關窗，晚上睡覺被室友罵翻」、「常有人討論南北哪裡比較冷，這兩個地方我都待過，南方確實是冷到刺骨，但北方是冷到沒知覺，我阿嬤村子裡就有一名大叔，喝完喜酒回到家，睡在地上一夜被凍死，家人隔天出門才發現」。