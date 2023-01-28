古代皇帝擁有後宮佳麗三千，但他們若是駕崩，嬪妃下場會如何？古時候有殉葬制度，皇帝為了死後繼續享樂，會下令讓嬪妃跟著陪葬，漢朝時未有子嗣的嬪妃，會被安排去墓園守陵，而唐朝則規定，皇帝駕崩後未生育的妃子要出家為尼。

綜合陸媒報導，商朝盛行人祭和殉葬，皇帝為了死後能繼續享樂，會把生前喜歡的人或物帶進墳墓，到了秦朝也是如此，《史記．秦始皇本紀》就有記載「二世曰：先帝后宮非有子者，出焉不宜。皆令從死，死者甚眾」指沒有孩子的妃子皆要殉葬，現代考古人員也在秦始皇帝陵內城西北部，發現近一百座的妃子墓葬。

而漢朝幾乎沒有妃嬪陪葬，皇帝駕崩後，有生育皇子的嬪妃，可以出宮搬去兒子的封地安享晚年，若是沒有子嗣，大多都會成為守陵人，在《漢書．安帝紀》記載「謂宮人無子，守陵園者也」，不過也有例外，例如漢高帝劉邦的寵妃戚夫人，因為被呂后記恨，皇帝駕崩後，她就被挖去雙眼、砍斷四肢，虐殺成「人彘」。

而唐朝初期，沒有子嗣的妃子則被安置於寺廟，等級較低的需削髮為尼，例如唐太宗的才人「武氏」，入感業寺剃髮出家，她也就是武則天，而等級較高的則不需出家，依例居於太宗別廟「崇聖宮」，唐武宗時才有兩名妃子殉葬，分別是王賢妃及孟才人。不過若處於亂世或兩朝交替，後宮嬪妃的下場都很慘，例如宋朝靖康之難後，妃子、公主、宮女等被作為戰利品擄走，有些則送入洗衣房做雜工。