說到歷史上的大貪官，大部分人第一個都會想到清朝的和珅，然而北宋六賊之一的王黼（音同甫）才是史上第一大貪官，他靠著投機拍馬屁，不但官階連跳八級，成為宋朝開國以來第一人，還藉由權勢貪汙斂財，比皇帝還有錢。

綜合陸媒報導，王黼原名王甫，因為撞名東漢末年的宦官，被宋徽宗賜名黼，黼是古代禮服上的花紋，有華麗、華美的意思，根據《宋史》記載，王黼的外表也是如此，金髮碧眼、目光炯炯有神，長得一表人才，然而他的學問不高，空有好口才，善於巧言獻媚。

崇寧年間王黼考中進士，調為相州司理參軍，編修《九域圖志》，被上司何志賞識，於是一路升遷至中樞。當時宰相張宰英逐漸失寵，王黼看出宋徽宗更喜愛在杭州的蔡京，於是上書讚揚蔡京的政績，並攻擊張宰英，宋徽宗便任命蔡京為宰相，王黼也因此獲得宋徽宗和蔡京的青睞。

之後王黼因喪父辭官守孝，過了5個月後，朝廷重新起用他為宣和殿學士，宋徽宗還賞給他一棟大房子；到了宣和元年，時任通議大夫的王黼連跳八級，被拔擢為特進、少宰（右宰相）兼中書侍郎，是宋朝開國以來第一人，同時還被賜予位於城西的住宅，可以說是當時最受恩寵的人。

王黼接任宰相後，他順應人心、裁官汰吏、減少官員分祿，營造「賢相」的假象，實際上卻利用權位，搜羅金銀、女子供自己享樂，甚至為了搶奪人妻，而給無辜的大臣加罪、流放嶺南，且隨著職位越來越高，他還私自扣留進貢給宋徽宗的珍寶，將大部分收歸己有。

當時宋與遼、西夏等多個政權並立，大臣多數主張與遼談和，聯合遼國攻打金朝，王黼為了從戰爭中謀取錢財，極力主張對遼作戰，還向百姓加徵軍費，但這些錢幾乎都被他私吞，還暗中和金朝政權勾結；而經費不足的宋軍根本不可能勝利，王黼就用錢買下6座空城謊報戰功，宋徽宗見狀大喜，又升他為太傅，封為楚國公，享受和親王同等的待遇。

王黼的所作所為讓百姓怨聲載道，就連宋徽宗的接班人宋欽宗都相當厭惡他。當金朝攻入汴京時，王黼不等詔書就帶著妻小逃跑，宋欽宗先降他的職，隨後派人前去追趕，最終王黼被百姓取下頭顱獻給朝廷，由於當時宋欽宗才剛即位，誅殺大臣對名聲不利，所以對外宣稱王黼是被強盜殺害。