Nymphomaniac duck has 'traumatized' penis removed after non-stop sex https://t.co/IBOxZVAr04 pic.twitter.com/Apx92xYDPR — New York Post (@nypost) December 5, 2019

性成癮（Sexual addiction）不是人類專利，國外有一隻公鴨因為沉迷與3隻母鴨性愛，導致性器官因為過度交配而潰爛，甚至出現生命危險，為了健康著想，飼主無奈之下只好替牠安排「下體切除手術」，並和母鴨們分房睡。

綜合外媒報導，英國2019年曾發生一起離譜事件，近日再度被網友起底，農場主人沃森（Josh Watson）飼養了一群鴨子，其中一隻名叫戴夫（Dave）的公鴨擁有3名女友，分別為朵拉（Dora）、伊迪絲（Edith）與弗雷達（Freda），不過最讓飼主感到錯愕的是，戴夫疑似罹患性成癮，每天輪番狂戰3隻母鴨，即便是在非交配季節，每天仍會交配5～10次。

沃森透露，經過觀察發現，3隻母鴨因為不堪負荷如此高強度的歡愛，轉而攻擊戴夫的生殖器，導致戴夫下體受傷潰爛，性器官末梢幾乎壞死。沃森表示，剛開始發現戴夫下體受傷時，會替牠洗澡並注射抗生素進行簡單的治療，不過隨著傷勢愈發嚴重，只好尋求獸醫救治。

獸醫索尼婭（Sonya Miles）表示，一般公鴨的性器官是藏在體內的，只有要交配的時候才會露出，然而戴夫的下體因為縱慾過度，導致性器官出現脫垂、感染的情況，如果不立刻切除治療的話，恐會有生命危險。最後沃森接受獸醫的建議，讓戴夫進行下體切除手術，僅留下大約1公分的長度；此外，醫師也指出，公鴨的性器官僅用於性生活，大小便功能依舊是正常的，不過即便切除了大部分性器官，也可能無法阻止戴夫想交配的慾望。因此當戴夫出院後，沃森只好將牠和女友們「分房」隔離，以便術後恢復。