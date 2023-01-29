大陸一名女子發現奶奶手上戴的銀戒指刻有5個小字，她仔細一看驚見「海南文昌雞」，才驚覺這根本不是銀戒指，而是雞的腳環，當初奶奶撿回來時因為不識字，所以沒有發現不對勁，目前女子和哥哥已經把雞腳環丟掉了，還帶奶奶到金飾店挑新的戒指。

根據《星視頻》報導，海南一名女子近日分享一段影片，她透露奶奶非常喜歡戒指，因此手上戴了許多銀戒指。最近奶奶將其中一枚銀戒指摘下，女子和她的哥哥仔細觀察後，發現上面刻有5個小字「海南文昌雞」，才驚覺這根本就不是戒指，而是雞的腳環。

女子表示，這枚「戒指」是奶奶撿來的，但她不識字，一直以為是真的戒指，戴在手上好幾年。目前兄妹倆已經幫奶奶把雞腳環丟掉，她手上剩下來的戒指也都確認過是真的，是爺爺買的，並且在幾天後，他們帶著奶奶前往金飾店，替奶奶買了一枚新的金戒指。

影片曝光後引發話題，網友們紛紛留言，「小時候我也在菜市場撿過，那時候撿的還是暗金色的，應該是銅的，拿給我媽被扔了」、「跟我一個親戚差不多，說在路上撿到一條項鍊很漂亮，還戴在脖子上問好不好看，後來我們認真看一下，好像是手提包的鏈子」、「這個也不可能是銀的，應該只是鋁製品吧」、「買銀的給老人戴就好了，買金的容易被壞人惦記」。