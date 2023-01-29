巴西一名火辣DJ芙拉維尼亞（DJ Flavinha）近日登台表演時，拿出彩帶發射器想要炒熱現場氣氛，不料卻拿錯方向，將炮口對準自己臉部，導致臉上多處割傷和一級燒傷，當場痛得逃回後台，恐怖過程全被歌迷拍了下來。事後她也PO出自己爆血、破相的照片，透露自己正在康復中，並感謝歌迷的關心。

綜合外媒報導，芙拉維尼亞本名芙拉維亞．里貝羅（Flavia Ribeiro），近日在聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）的一場舞台表演上發生意外，當時她為了炒熱現場氣氛，拿出彩帶發射器，沒想到卻因為不慎將炮口朝向自己的臉，當場被炸傷。

根據網路上瘋傳的影片顯示，意外發生時，芙拉維尼亞驚慌失措地轉身逃回後台，工作人員也緊急上前關切；她回憶事發經過仍餘悸猶存，「我跑到音響設備後面，儘管流了很多血又很痛，還是選擇繼續演奏…」不過儘管她想咬牙完成表演，但堅持了20分鐘後就因為再也無法忍受疼痛而被緊急送醫急救。事後芙拉維尼亞更PO出頸部纏著繃帶、臉上怵目驚心的傷勢照表示，「我現在正在康復中，一切都很好」，並感謝歌迷網友的關心。

報導指出，在巴西的派對用品店都能買到這類的彩帶發射器，這些設備以氣體為動力，不含火藥，但當地的消防局曾警告，由於它缺乏一致且具體的生產安全標準，導致使用者的受傷風險提高。