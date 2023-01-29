印尼一名13歲少年因為害怕割包皮而離家出走，而且這一走就是25年，家人一直以來都沒有放棄尋找他，最近終於在警方和YouTuber的幫助下，讓如今已經38歲的男子順利和家人團圓，附近居民也都聚集在一起迎接他，男子媽媽在見到兒子以後，忍不住激動落淚，還一度腳軟、差點昏倒。

根據《MustShareNews》報導，印尼警方在YouTuber的幫助下，找到離家出走長達25年的38歲男子，讓他重新和家人團聚。從現場的畫面可以看到，男子的媽媽見到失蹤已久的兒子，情緒十分激動，一度腳軟、差點昏倒，她稍微平復心情以後，才上前與兒子擁抱，並用手輕輕拍打他的臉頰和胸口。

男子的姊姊受訪透露，1998年家人為年僅13歲的男子安排割禮，意即割包皮，是一種穆斯林習俗中常見的儀式，前一天晚上他還在勇敢地為自己作心理準備，隔天早上全家人卻發現他不見了。25年以來，家人一直很努力想找回男子，儘管一點線索都沒有，他們也並未放棄。

克拉登地區（Klaten）官員帕伊特諾（Joko Prayitno）指出，男子遭受巨大的心理創傷，「精神狀態可能不是100%」，但幸運的是他的身體非常健康，這些年來男子都待在鄰近地區班圖爾（Bantul），過著無家可歸的生活。