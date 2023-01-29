超人氣日本動畫《天竺鼠車車》一推出就受到海內外網友歡迎，許多人沉浸在天竺鼠可愛呆萌的魅力之中，不過也有人將牠當作食用動物，就連「地獄主廚」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）都曾拿牠們入菜，但直接生吃卻很少見。網路上近日瘋傳一段魔術師表演生吞天竺鼠的畫面，讓不少觀眾超傻眼。

有網友在美國知名論壇網站《reddit》上傳一段獵奇影片，畫面中可見，美國知名魔術師麥克金（Mac King）正在進行表演，只見他先是伸手逗弄籠子上方的白色天竺鼠，接著將其一把捧在掌心，並以迅雷不及掩耳的速度把天竺鼠一口塞進嘴巴裡，嚇得觀眾席的女子目瞪口呆。

影片曝光後不斷在網路上瘋傳，網友們紛紛留言驚呼「突然好想吐」、「怎麼跟吃棉花糖的感覺好像」、「雖然知道是魔術，但究竟是怎麼辦到的？」另外也有人歪樓表示「天竺鼠聽說蠻好吃的」、「南美有些國家很喜歡把天竺鼠做成料理」。

對此就有知情網友揭露魔術手法，指出關鍵在於籠子後面有一個分隔裝置，魔術師先用右手臂掩護，接著左手伸到籠子後方啟動機關將天竺鼠藏起來，接著再快速取出像是棉花糖的替代物吞下。

事實上，天竺鼠又稱作豚鼠、荷蘭豬，在亞洲國家雖然被當作寵物飼養，但在南美洲部分地區，天竺鼠卻是知名的「國民美食」，之前就曾有網友在PTT上發文「科普」，指出天竺鼠脂肪含量低，而且味道鮮美、肉質滑嫩，因此祕魯人相當熱衷烤天竺鼠料理，在當地烤天竺鼠餐廳甚至比肯德基還要多。