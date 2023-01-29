現代科技發達，把手機打開就能輕鬆查到地圖，然而對於古人來說，地圖卻是相當重要的國家機密，不能隨便外流、繪製。大陸歷史地理學家指出，地圖在古代不僅是軍事機密，也是皇帝統治權的象徵，如果私繪地圖被抓到，就是犯下謀反大罪，可能面臨被砍頭的下場。

大陸歷史地理學家葛劍雄指出，皇帝投降時除了要帶玉璽外，還需要帶上戶口本和地圖，因為玉璽象徵權力、戶口本象徵人口、地圖象徵土地，代表把權力、人民和土地全交給對方，由此可以看出地圖對於古代王國的重要性；除此之外，地圖還含有軍事機密，上面除了地形外，通常畫有交通路線、軍事基地等。

葛劍雄表示，古代地圖不僅是軍事機密，也是皇帝統治權的象徵，所以一般的人無法接觸、查看，也不能私下繪製，如果私繪地圖或私自給別人地圖，這都是犯了謀反罪，不但會被砍頭，還可能牽連家人，甚至被滅族。所以儘管歷史上有許多高水準的地圖，但大多數都還是保存在皇宮的檔案館裡或地方政府，除非發生戰亂，才有可能外流。

葛劍雄提到，清朝康熙皇帝曾雇用外國的傳教士，用現代的測繪方式編成一幅《皇輿全圖》，不但使用經緯度實測位置，還利用大量的方志材料，因此科學史專家李約瑟稱這幅圖有世界上最高的水準，不過畫完以後就被收進皇宮，有一部分則被康熙送給傳教士，傳教士再帶回去獻給法國國王，之後地圖在歐洲被公開發行，日本人買到以後，發現比他們已有的地圖還精確，於是將其製作成軍事地圖，並在後來的侵華戰爭中使用。