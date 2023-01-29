網路上近日瘋傳一段影片，只見一隻綿羊在草地上跌得四腳朝天，乍看之下就像是在賣萌裝可愛，殊不知其實暗藏危機！國外一名農場主人將影片拍下後PO網，並揭露了綿羊不為人知的身體奧秘，坦言綿羊在四腳朝天的狀態下沒辦法自己起身，時間一旦拖太久，甚至可能小命不保。

根據網路上瘋傳的畫面顯示，一隻體型肥胖的綿羊以四腳朝天的姿勢仰躺在草地上，一臉生無可戀的哀怨表情，乍看之下就像是在賣萌，但農場主人表示事實上並非如此，而是因為綿羊的背是平的，所以就算牠想翻身也心有餘而力不足，因此一旦發現有綿羊處於這樣的狀態，記得要慢慢接近牠，確保綿羊不會傷害自己的情況下向牠伸出援手，否則後果不堪設想。

農場主人解釋，綿羊仰躺太久時體內會開始脹氣，最後逐漸擠壓到內臟，導致心臟病，尤其像影片這隻特別胖的，風險極高；而當成功翻身後，綿羊可能會搖搖晃晃的，這是因為躺太久的關係，讓牠適應一下就好了；反之，若是放任綿羊一躺就是好幾個小時，屆時可能小命不保。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好可憐，長知識了」、「原來！難怪那些給綿羊剃毛的人都是一下把羊翻過身，然後那羊就乖乖躺著被剃毛…我一直覺得奇怪，為何那羊都不會反抗」、「真的不是在開玩笑啊，原來這樣躺久會死掉」。