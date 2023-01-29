大陸一名男子在4年前撿到一塊外型神似肉塊的「黑太歲」，於是將它帶回家以山泉水供養，如今已經從原本的6公斤長到14公斤重，男子把這塊「黑太歲」當成寶貝，每天都會拿出來觀賞，就算有人出高價想收購，他也一一婉拒。

根據陸媒報導，居住在新疆伊犁的許志明，2018年於新源縣進行水電工程，開挖土石時意外撿到一塊「黑太歲」，重約6.55公斤，許志明將它當成寶貝帶回家供養，還讓他浸泡在山泉水之中，經過4年的成長後，「黑太歲」增重到14.03公斤，成長超過一倍。

許志明非常愛護這塊「黑太歲」，每天都會拿出來觀賞，今年過年也不例外，許多親朋好友知道他養了一塊「黑太歲」，也紛紛趕過來朝聖，甚至有人出高價想要收購，都被他一一婉拒。

「黑太歲」又稱作「肉靈芝」，是一種古代神話生物，民間認為它是太歲神的化身，秦始皇曾3次派人尋找這個「長生不老藥」，然而其組成成分不明，研究學者認為它可能含有細菌、粘菌或蕈類等生物，儘管許多古籍都稱「黑太歲」有藥用價值，但目前在生物學界仍有諸多爭議，太歲收藏協會專家建議，最好還是以收藏研究為主，不要隨意食用。