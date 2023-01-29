按照古代傳統婚姻習俗，女人結婚後的第3天要回娘家，又稱為「回門」，尤其是許多上了年紀的老人家十分重視「回門禮」，因此新郎倌為了給岳父、岳母留下好印象，會事先準備好禮品，討對方歡心。不過事實上，古代婚俗背後隱藏著罕為人知的性科學，像是新娘子回門其實是為了「療傷」，新婚夫婦回到娘家是不能同房睡的。

根據陸網報導，「三朝回門」是古代流傳下來的禮俗，意指新婚夫婦在結婚第3天要帶禮物回女方家省親，這是婚事中的最後一項儀式，也是讓女兒不忘父母的養育之恩、女婿要感謝岳父母的意思。女方家人此時也會準備宴客，時間多半選在中午，就是俗稱的歸寧宴或請女婿。

不過回門真正的用意其實是為了讓新娘子「療傷」，原因在於古代女子大門不出、二門不邁，黃花閨女新婚初夜時，正是新郎倌青春勃發的時候，難免不懂得憐香惜玉，娘家人擔心新娘子身體受不了，所以會以新娘子想念父母的名義接回去。

回門時，出嫁的新娘子經常會被嫂嫂叫到一旁說些閨中密語，關心房事是否和諧美滿之餘，也會傳授一些夫妻生活的方法和女性衛生方面等注意事項。另外也有不少地方有新婚夫婦回娘家忌同房的習俗，背後原因一樣都是出於保護新娘、暫停房事有關。