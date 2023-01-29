古代帝王之家規矩繁多，就連皇帝、后妃上廁所都有一定的步驟，然而曾到過北京故宮的人或許會發現，偌大的紫禁城卻連一間廁所都沒有，而是靠下人拿來「移動式廁所」才能解決內急，沒想到這些「黃金」卻成了太監炙手可熱的賺錢管道，甚至能賣出不錯的價錢。

根據《搜狐網》報導，太監們身分地位地下，薪水也十分微薄，因此不少人會鑽漏洞撈點油水，其中最賺錢的就是變賣嬪妃們的糞便，原因在於宮中沒有廁所，嬪妃們的糞便都需要靠下人拿便盆、恭桶等便器來承接，接著再由下人拿去丟棄。

這時就會有太監偷偷盜取糞便拿去宮外賣掉，專門供應給一些農民或是地主作為肥料使用，對象無論是身分高貴如皇后、皇貴妃，或是地位低如嬪妃、答應等，其糞便都相當搶手。

而會造就出如此荒唐的行徑，跟供需法則有關，眾人認為嬪妃們在宮中所吃的食物比外面的老百姓高級許多，因此深信排泄出來的穢物一定比一般人還要營養，如果拿去當作肥料會讓農作物長得更好，而太監作為宮內和宮外的橋梁管道，則可從中賺取零用錢；加上嬪妃數量有限，糞便的價格自然較為高昂。

不僅嬪妃，太監也會收集販售宮中下人的穢物，舉凡太監、宮女、御醫、御廚等，同樣也很搶手，因為老百姓認為，宮裡的伙食絕對比民間還要好，只要施肥後每年能多產很多斤糧食，尤其一到農忙的時候肥料總是供不應求，土地比較多的大戶人家還會給這些太監下訂金，確保能夠收到足夠的糞便。