學生時期最開心的就是放長假，可以盡情遊樂、睡懶覺，不過大陸一名國中女學生即便放寒假仍妥善安排行程，每天不是寫作業、畫畫，就是練書法，超自律的作息讓姊姊自嘆不如。

綜合陸媒報導，甘肅省平涼市一名14歲少女放寒假時不像大部分學生放飛自我，整天貪懶玩耍，反而將時間安排得井然有序，讓整天都在滑手機看短影片的姊姊錯愕不已，因此決定分享妹妹的「超自律」寒假生活。

根據網路上瘋傳的影片顯示，女學生的寒假生活十分規律，每天中午時就已經坐在書桌寫作業，吃完午飯後又開始練書法，接近晚間時她也沒休息，而是開始練習繪畫，增進自己的技巧，甚至睡前還會聽文言文《滕王閣序》助眠。

影片曝光後掀起網友熱議，紛紛留言大讚「能做到自律的人，人生都不會太差」、「別人家的孩子」、「相信妹妹這麼努力，以後必成大器」、「她媽媽上輩子是拯救了銀河系吧」、「為什麼沒有上午？因為姊姊還沒起床」。