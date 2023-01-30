大陸日前流行「少數民族變裝」，吸引不少人換上傳統服飾挑戰，其中最讓人眼睛一亮的是抖音網紅「瑤家小小姐」的變裝秀，強大的氣場不僅吸引逾200萬人網友按讚，還被封為「瑤族大祭司」、「變裝天花板」。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一名穿著厚重家居服的大媽，顯得有些邋遢，不過在她轉身手落之間，瞬間變裝，瑤族傳統服飾裝扮讓她看起來英姿颯爽，加上銳利的眼神，氣場全開，被不少網友封為「瑤族大祭司」，大讚「霸氣十足」、「這氣質絕了」。

事實上這位變裝的瑤族女子名叫周小小（化名），來自桂林恭城瑤族自治縣，她坦言之後除了會繼續拍攝大家喜歡的變裝影片，還想嘗試更多科普性內容，「比如瑤服的花紋代表什麼，什麼時候應該穿什麼樣的服裝…」。

另外，有鑑於家鄉的年輕人都到外地工作，村裡大多都是留守老人和小孩，她也希望能夠號召留守的老人、婦女和年輕人一起製作瑤族傳統服飾，讓他們有一份收入，繼續留在家鄉打拚。她還計畫將製作瑤服的手工藝，透過培訓班的形式傳授給有興趣的人，讓更多人一起傳承。