大陸一名女遊客到遼寧一處動物園參觀，未料逛到網紋蟒展示區時，卻發現裡面展示的不是蟒蛇，而是兩隻正在熟睡的「網紋貓」，讓她傻眼不已，於是將這個荒謬畫面PO上網，引起熱議；事後園方出面解釋，表示網紋蟒目前正在冬眠，所以工作人員才會將流浪貓放進展示區，藉此增加牠們被領養的機會。

綜合陸媒報導，遼寧本溪一名女遊客到動物園參觀，逛到網紋蟒展示區時，卻發現展區內沒有任何蟒蛇的蹤影，反而有2隻「網紋貓」趴在裡面睡覺，旁邊還放有貓糧、貓砂盆等物品，這種「指貓為蟒」的荒唐景象，讓女遊客相當傻眼，影片在網路上曝光後，網友們對動物園的作法也感到不可置信，「早知道讓我家貓去應徵了，絕對演得比裡面那兩隻還像」、「花紋差不多就行了」、「難道是貓把蟒蛇給吃了？」

事後動物園出面回應，因為現在正值冬天，蟒蛇都在冬眠，所以被安置在園區的其他地方，這段時間沒有蟒蛇可以展示，工作人員看展示區空了下來，就把撿到的流浪貓帶進來，希望能藉由這樣的做法，讓貓咪有更多找到新主人的機會。

網友得知動物園的美意後都十分感動，紛紛留言，「好可愛，流浪貓可以安全過冬，挺好的」、「動物園還挺有愛心」、「好一招狸貓換蟒蛇」、「看在這麼可愛的份上，被騙就算了」、「我覺得很有愛呀，蟒蛇冬眠不會天天被打擾，流浪貓也找到一個溫暖的地方過冬」、「給貓咪一個賺終身飯票的機會」。