不管是人類還是動物，若團隊沒有向心力，都可能讓正在進行的任務以失敗收場。近日一段影片在網路流傳，一隻水牛遭5隻獅子圍攻，倒在地上準備等待死亡，未料下秒獅群卻開始內鬥，所有獅子扭打在一起，似乎忘了剛剛獵捕到的大餐，水牛趁機爬起逃跑，奇蹟般地躲過一劫。

Lions fight while eating a water buffalo, then it casually walks off pic.twitter.com/lEt2pApFT3 — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 21, 2023

外國網友「@weirdterrifying」近日分享一段拍攝於南非克魯格國家公園（Kruger National Park）的影片，從畫面中可以看到，有5隻獅子正在圍攻一隻水牛，當時水牛被獅群壓制在地，似乎已經接受自己即將成為獅群大餐的命運，並沒有多做掙扎，然而下一秒卻出現神奇反轉。

只見一隻原本趴在地上的母獅突然起身，往畫面右邊移動，牠對面的另一隻母獅見狀，立刻繞過水牛，從牠的身後突襲，雙方很快就扭打在一起，其中一隻公獅看見後試圖想要阻止，但情況越變越糟，第三隻母獅也加入混戰，只剩最後一隻公獅留在原地看守水牛，壓制住想趁機逃跑的水牛，不過才堅持不到幾秒，公獅看不下去內訌的獅群，也離開崗位加入打鬥。

5隻獅子不斷互相攻擊、啃咬，激烈的戰況讓牠們全然忘記剛剛獵捕到的美味大餐，最終5隻獅子離開了鏡頭，而水牛也趁機站起身、逃離現場，雖然牠的背上有一個巨大的傷口，但仍順利躲過死亡的命運。

影片曝光後立刻引發熱烈討論，許多人都十分開心看到水牛生還，也有人嘲笑獅群的行為太過愚蠢，「這隻水牛太幸運了！」、「其他水牛看到牠回來，會以為牠和獅子達成了某種交易」、「當家庭不和諧的時候，沒有人會是贏家」、「母獅搞砸了牠們的大餐」、「居然內鬥到連到嘴邊的大餐都不要了」、「這讓我想起我的2個兒子，他們在為了最後一塊蛋糕拚命打鬥，而我把那塊蛋糕吃掉了」。