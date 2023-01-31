壽司是日本的國民美食，也深受許多台灣人喜愛，然而生食海鮮最注重的就是新鮮度。日本一名網友日前到迴轉壽司店用餐，未料端上桌的貝類握壽司卻像還活著一樣不斷扭動，用筷子戳它，甚至還會緩慢翹起，讓人看了頓時食慾全消。

日本網友「@mg2b5」近日分享一段影片，畫面中可以看到，一塊貝類握壽司被放置在黑色盤子上，不過奇怪的是，上方的貝肉不斷抽動，就像還活著一樣，隨後客人拿筷子戳了幾下，貝肉的尾端竟緩慢地翹了起來，畫面十分詭異，也讓客人忍不住直呼：「在迴轉壽司遇到的悲劇。」

網友們看到影片後，也都起了雞皮疙瘩，紛紛留言，「我如果在迴轉壽司看到這樣的食物，會擔心吃了以後是否會感染寄生蟲」、「看了以後食慾都沒有了」、「原來太新鮮也是一件壞事」、「我在電影裡看過類似的情節，下一步它就要攻擊人類了」、「怎麼回事？看起來有點可愛」。

知名迴轉壽司店「壽司郎」曾針對類似的狀況發文說明，像是北寄貝、毛蛤等貝類食物，從外殼取出後，部分組織仍具有生命力，如果淋上醬油或受到刺激，就會有收縮、移動等現象，出現類似蠕動的行為，由此也能證明食材非常新鮮。