英國一對夫妻去年10月迎來第二胎，醫師擔心嬰兒有貧血問題，出生時進行抽血檢查，豈料不久後醫師找人妻單獨約談，表示父子血型不吻合，懷疑人妻偷吃，讓女子氣得要求重驗，檢驗結果打臉醫師，才知該名父親擁有特殊基因。

根據《太陽報》報導，26歲嘉莉（Carrie Zivkovic）與27歲丈夫路易斯（Louis）原本育有一女艾莉莎（Alesha），直到去年10月，才在約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）生下第二胎瑞（Rey），當時醫師擔心男嬰有貧血問題，隨即進行抽血檢查，豈料報告出爐後，夫妻倆卻被個別約談。

嘉莉被安排至小房間後，隨即就感覺不對勁，醫師詢問她「我想確認，妳有沒有和別人發生關係，因為結果顯示，路易斯可能不是孩子的父親」，嘉莉回憶說，當下非常錯愕，被質疑對感情不忠讓她很不滿，「我趕緊反駁，我當時很震驚，對於院方的處理方式非常不滿意」，醫師則解釋，父子倆的血型並不匹配。

院方為了檢查男嬰貧血問題，使用Duffy血型系統，雖然可以做親子鑑定，但不如驗DNA準確，因此嘉莉堅持醫師重新驗DNA，院方才發現誤會大了，原來路易斯是混血兒，一半為白人，一半是非裔加勒比人，擁有特殊基因，導致結果出現錯誤，進行更詳細檢驗後，才確認男嬰的親生父親是路易斯。

而約翰拉德克利夫醫院也趕緊道歉，醫療科主任賽克斯（Anny Sykes）表示，他們首次遇到這種案例，臨床醫師驗血得到不符合預期的結果時，必須考慮到所有可能，對嘉莉一家人造成困擾，感到非常抱歉。