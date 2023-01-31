流放又稱做流刑，是古代一種強迫犯人流亡的刑罰，地點通常是非常偏遠的地方或離島，讓被流放的人難以再回到自己的原居住地或活動之處，而說到流放地，一般人通常會先想到寧古塔，不過每個朝代其實都有不同的流放場所，寧古塔只是清朝的流放地，而宋朝則會將罪犯流放到「沙門島」。

北京大學城市與環境學院歷史地理研究中心教授韓茂莉指出，《宋史‧刑法志》記載，「罪人貸死者，舊多配沙門島，至者多死。」在當時許多罪犯都被流放到叫作「沙門島」的地方，且很少有人能生還。

讓宋朝罪犯聞風喪膽的「沙門島」，位於渤海和黃河之間的交界處，現今稱作「廟島群島」，是由30多個小島嶼組成的群島，和陸地隔絕，位於海洋之中，這裡在歷史上是山東半島與遼東半島海上通行的必經之地。

由於海上交通經常遭遇風浪，北宋漁民為求海神保佑，在沙門島鳳凰山建了娘娘廟，除此之外島嶼上還設有許多寺廟，且以佛寺為主，而在佛門中往往將出家的人稱為沙門、沙彌，因此才會將這些島嶼統稱為「沙門島」。

擁有佛教意義名稱的「沙門島」，一般來說會認為這裡是普渡眾生的地帶，然而在宋朝時期，這裡卻是流放犯人的地點，主要有2個原因。第一，沙門島距離北宋都城開封城距離近，開封城就位於現今的山東；第二，沙門島與道路隔絕，且管理成本低。

而真正讓罪犯感到害怕的是，沙門島是個「天高皇帝遠」的地方，島上的管理者可以無視法條，任意處置、折磨被流放至此的罪犯，再加上生活環境惡劣，能夠活著離開的人自然少之又少。