日本一名25歲女子讀高中時與男老師交往，畢業後放棄讀大學的機會，決定嫁給老師，成為一名家庭主婦，起初兩人婚姻遭雙方家人反對，他們依舊不願放棄，但結婚7年後她卻非常後悔，指生活變得很孤單，甚至會擔心丈夫與學生關係太好。

根據日媒《FORZA STYLE》報導，25歲家庭主婦日菜子（化名）表示，高中時她愛上學校的男老師，兩人還進一步交往，由於當時她年紀還小，覺得老師是自己的真愛，18歲畢業後她放棄升學的機會，決定與老師結婚，成為家庭主婦，婚後第4年生下愛的結晶。

日菜子提到，結婚時雙方家長非常反對，但他們並未因此退縮，「我甚至覺得自己就像《羅密歐與茱麗葉》中的茱麗葉」，由於這段婚姻並未獲父母同意，她也徹底與家人決裂，此外師生戀太過敏感，所以她婚前不敢向朋友透露丈夫的身分，導致她與朋友的關係逐漸疏遠，生下第一胎後，朋友都準備就業，雙方也找不到共同話題。

日菜子表示，結婚初期她的父母非常不滿，經常來她住的公寓大吵大鬧，要求強行把她帶回家，甚至大罵她的丈夫是「蘿莉控」，導致附近鄰居也都知道兩人的關係，她也不敢與鄰居互動，直到兩人孩子出生後，雙方家長才願意妥協，然而對於婆家而言，日菜子只被當作是「生下孫子的人」，讓她感到非常心寒。

除此之外，日菜子的丈夫因與學生結婚，而被貼上「與學生亂來的危險老師」標籤，成為他升遷之路的阻礙，日菜子在家時也常胡思亂想，擔心丈夫是否會再對女學生心動，她說「讀書時我不用擔心這麼多，也不在乎成績考得好不好，愛上老師讓我覺得自己很特別，當時收到老師的訊息，都會讓我心動不已，但現在我才發現，他似乎對每位學生都很好」，如今的生活讓她很後悔，現在丈夫只把她當成「孩子的媽」，不禁讓她幻想若是沒這麼早結婚，或許她會擁有不同的人生。