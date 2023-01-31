西班牙女子日前到餐廳花了19歐元（約新台幣622元）享用蛤蜊料理時，意外咬到一顆球型異物，吐出來一看竟是一顆紫色珍珠，專家粗估價值約可達4000歐元（約新台幣13萬），讓在場所有人都嚇壞了。

🐚 Encuentra una perla morada, que vale 4000 euros, en su almeja



Natalia Freire, una joven de 22 años de Muros (A Coruña) descubrió en el plato que estaba degustando una perla que podría valer hasta 4000 euros



✍ Por Jorge Herrero https://t.co/8AR5Nb15VS — ABC.es (@abc_es) January 25, 2023

根據《鏡報》報導，西班牙女子娜塔莉亞（Natalia Freire）在拉科魯尼亞（A Coruña）一間餐廳工作，日前他和男友在該餐廳用餐，花費19歐元（約新台幣622元）吃蛤蜊料理時，突然咬到一顆又圓又小的硬物，吐出來一看竟是一顆紫色珍珠，讓在場所有人都驚呆了，娜塔莉亞也笑說：「我知道這裡的蛤蜊很好吃，但不知道裡面還藏有這麼值錢的東西。」

餐廳老闆哈維爾（Javier García）也震驚不已，直言這是他這輩子第一次看到這種事情，「我甚至不知道蛤蜊也會產珍珠，我還以為只有牡蠣會！」而廚師則開玩笑表示，以後關於蛤蜊的餐點出餐速度都會變慢，因為他要用放大鏡一個個慢慢檢查裡面是否有珍珠。

娜塔莉亞目前尚未帶這顆紫色珍珠去估價，但專家預估價值應該可達到4000歐元（約新台幣13萬），且珍珠通常都是白色的，但娜塔莉亞發現的是彩色珍珠，因此可能會更加值錢。

報導指出，無脊椎動物通過過濾海水獲取營養，但有時會吸入異物，包含寄生蟲，為了避免自己受到刺激，軟體動物會用一種叫作珍珠母（nacre）的物質包覆異物，最終形成小且硬的球形物體，也就是珍珠。雖然包含牡蠣、貽貝、蛤蜊在內的軟體動物都會產珍珠，但只有部分鹹水蛤蜊（saltwater clams）和淡水蚌類（freshwater mussels）才被用於養殖寶石級別的珍珠（gem-grade pearls）。