西班牙女子日前到餐廳花了19歐元（約新台幣622元）享用蛤蜊料理時，意外咬到一顆球型異物，吐出來一看竟是一顆紫色珍珠，專家粗估價值約可達4000歐元（約新台幣13萬），讓在場所有人都嚇壞了。
根據《鏡報》報導，西班牙女子娜塔莉亞（Natalia Freire）在拉科魯尼亞（A Coruña）一間餐廳工作，日前他和男友在該餐廳用餐，花費19歐元（約新台幣622元）吃蛤蜊料理時，突然咬到一顆又圓又小的硬物，吐出來一看竟是一顆紫色珍珠，讓在場所有人都驚呆了，娜塔莉亞也笑說：「我知道這裡的蛤蜊很好吃，但不知道裡面還藏有這麼值錢的東西。」
餐廳老闆哈維爾（Javier García）也震驚不已，直言這是他這輩子第一次看到這種事情，「我甚至不知道蛤蜊也會產珍珠，我還以為只有牡蠣會！」而廚師則開玩笑表示，以後關於蛤蜊的餐點出餐速度都會變慢，因為他要用放大鏡一個個慢慢檢查裡面是否有珍珠。
娜塔莉亞目前尚未帶這顆紫色珍珠去估價，但專家預估價值應該可達到4000歐元（約新台幣13萬），且珍珠通常都是白色的，但娜塔莉亞發現的是彩色珍珠，因此可能會更加值錢。
報導指出，無脊椎動物通過過濾海水獲取營養，但有時會吸入異物，包含寄生蟲，為了避免自己受到刺激，軟體動物會用一種叫作珍珠母（nacre）的物質包覆異物，最終形成小且硬的球形物體，也就是珍珠。雖然包含牡蠣、貽貝、蛤蜊在內的軟體動物都會產珍珠，但只有部分鹹水蛤蜊（saltwater clams）和淡水蚌類（freshwater mussels）才被用於養殖寶石級別的珍珠（gem-grade pearls）。
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