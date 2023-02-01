阿醬（化名）是爸爸媽媽捧在手掌心的紅貴賓，牠不吃碗裡的食物，每一口都要爸爸親手餵上，正確的說，牠根本不吃狗飼料，而是跟爸爸媽媽一起，你一口雞腿，我一口牛排的吃著。家裡還有另一隻黑貴賓，則是乖乖地吃碗裡的狗飼料，頂多加個鮮煮的水煮肉，兩隻待遇完全不同，出門時，紅貴賓雙腳不踩地一定要抱抱，黑貴賓則像一般狗狗一樣自己邊走邊玩。

我已經遇到過好多個家庭類似這樣，家裡有一隻毛孩特別受寵，其它的地位則像奴婢或陪讀，通常那不受寵的，都是爸爸媽媽怕小公主或小王子在家寂寞孤單冷，才多養一隻來陪伴，直到小霸王離世了，另一隻才有機會被主人正眼瞧見、地位扶正。看來即便是同樣可愛的毛孩，也有差別待遇。

這是媽媽為離世阿醬精心布置的小窩，黃金蛋裡就是阿醬的骨灰(圖/阿醬媽媽授權提供)

只可惜，阿醬享受了爸爸媽媽給的「榮華富貴」只有短短五年，因為急性腎衰竭加糖尿病住院過世，最疼牠的爸爸常常默默坐在客廳哭泣，媽媽更是傷心欲絕，但當媽媽給我離世溝通的題目時，我霎時有點愣住，「阿醬，你為什麼不喜歡吃媽媽煮的水煮肉？」「阿醬，你為什麼都愛隨地大小便？」、「阿醬，為什麼你出門都要人家抱？」，這些，不是在世溝通的問題嗎？

這樣的問題用在離世溝通，就如同你打電話給赴海外留學的孩子，不是關心他在國外好不好，有沒有什麼需要幫忙替他帶上的？而是一直問他，「為什麼你在台灣時都不肯吃青菜?」，「高中時為何那麼愛打架？」、「大學時怎麼都不洗澡？」這樣的時空錯亂，對方如何感受到父母的關愛跟祝福？

通常遇到這種個案，我會請他再思考跟調整問題，如果主人還是堅持，我會建議他找其它溝通師，因為我不忍離世的靈魂聽到的不是關心，而只是滿足主人的好奇。但我觀察發現，很多主人心裡的痛跟擔心只是不知如何表達，才會造成「離世溝通問了在世溝通」的錯亂。

後來我發現，媽媽把問題藏在寫給阿醬的一段話裡，我終於抓到媽媽想跟阿醬道歉的心意，那是媽媽過不去的坎，一個是媽媽非常後悔自己總是為牠準備又油又鹹的便當食物，是不是這樣造成牠糖尿病腎衰竭？另一個是當時醫師開了處方專用罐罐，阿醬硬是不肯吃，肚子餓的阿醬竟去翻垃圾桶找爸爸媽媽吃剩的食物，被媽媽輕打了嘴巴嚴厲喝斥。

「是不是我害死了牠？」「牠已經生病了，我還對牠兇，我好後悔！」「當時為了怕阿醬一個人在家，另外養了小黑，有沒有傷阿醬的心？」至此，真正愛的問題才逐一浮現。

對於小黑，阿醬認為自己是「小公主」，爸爸媽媽怎麼會找另一隻狗來陪牠，「根本是搞錯了，所以我把小黑當空氣！」難怪媽媽說兩隻貴賓從不互動。「但小黑會不識相把我擠下沙發，阿醬就將計就計，裝可憐，爸爸自然會去修理牠」，有爸爸當靠山，阿醬根本不覺得小黑是對手。

至於媽媽認為「是自己讓阿醬吃太油膩，才讓牠五歲就得病離世，」阿醬說牠不知道是不是這樣，但牠卻覺得「是不是小公主太幸福了，把額度提早用光，才這樣早離開！」兩個完全在不同的思考點上，我跟媽媽說，不用再糾結了，因為牠根本沒有怪你，但建議媽媽，小黑地位已經扶正，該控制的，還是要控制一下。