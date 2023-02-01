現在社會越來越開放，但仍舊有人存在重男輕女的觀念。大陸廣東一名女子日前回老家過年，發現隔壁鄰居為了有兒子，竟連續生下7個女兒，所幸第8胎是男生，夫妻倆才不再懷孕，讓人看了非常驚訝，原PO更表示「這種情形現在很少見了」。

根據陸媒報導，廣東一名李姓女子過年時返回老家普寧，發現隔壁鄰居竟生了8胎，前7個都是女兒，最後一胎則是兒子，最大女兒12歲，最小的兒子才3歲，孩子們一字排開，宛如一個小班級，而他們的母親30幾歲，為了生出兒子，因此不斷懷孕，連續誕下7個女兒，直到如願生出兒子，才肯善罷甘休。

李姓女子表示，「這種現象在老一輩非常普遍，但現在像這麼年輕的媽媽，生這麼多孩子的情況還挺少見的」，而且鄰居家的經濟條件普通，孩子都採放任式教育，也讓她感到非常擔心，而影片中出現8名女孩，其中一個是另一戶鄰居的孩子。

影片曝光後，不少網友都感到相當吃驚，紛紛表示「農村蠻常見，我同學就是家中老八，前面有7個姊姊」、「我還見過生出一支足球隊的家庭，10個女兒還有1個兒子」、「生這麼多孩子，能給孩子良好的成長環境嗎？」，也有人提到，重男輕女的觀念不只出現於農村，「我有個博士畢業的朋友，定居在國外，也是為了兒子連生4個女兒，有次到他家作客，他老婆還哭著偷偷跟我說，實在是不想再生了」。