大陸考古團隊在魏武王曹操高陵西側，發現宋元時期的建築基址，並挖掘出一條排水溝，從中出土許多來自宋金元時期的遺物，包含大量瓷器、宋代錢幣和娛樂用具，綜合研究結果，考古人員推測，這裡很可能是北宋設置的守陵戶所在地，只不過後期被廢棄，建築被改造成其他用途。

根據《河南日報》報導，河南省文物考古研究院副研究員周立剛主持的「曹操高陵及陵園綜合研究」發表了新的研究成果，在曹操高陵西側發現的宋元時期建築基址，很可能是北宋時期為曹操高陵設置的守陵戶所在地。

考古人員在曹操高陵西側，挖掘出一條排水溝，全長約160公尺，溝底內部有明顯的積淤土，上部堆積則可分為三層，包含大量瓷片遺物，說明這條溝渠最開始是作為排水溝使用，廢棄後逐漸被生活垃圾所掩埋。在溝內出土了大量遺物，包含陶器、瓷器、骨器、銅器等，主要以瓷器為主，完整或能修復的器物多達899件，多為碗、盤、碟、枕、罐等日用器類，年代橫跨宋元金三朝。

除此之外，溝內還有大量的宋代錢幣和娛樂用具，表示此處曾有公共娛樂活動，再結合溝內出土建築遺物和排水設施的特徵，考古人員推測該處的建築可能並非普通住宅，很可能具有某種官方屬性；從遺物和其工藝特徵的變化，也反映了建築的功能在宋金元三朝發生多次改變，精美器物和娛樂用具出自金代，說明該時期這裡的公共娛樂活動較為頻繁。

綜合研究結果，考古人員認為，在曹操高陵西側發現的建築遺跡，很可能和北宋設置的守陵戶有關，宋王室南遷後，中原地區先後被金人和蒙古人控制，守陵戶也就是曹操高陵的最後見證者，可能在此後被廢棄，原有的建築被改作他用。