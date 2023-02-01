現代藝術呈現方式越來越多元，但有時讓人看得霧煞煞。大陸湖北一名學生日前到美術館參觀，書包揹久太累了，就隨手放在牆邊，發現在走廊燈光的照射下，書包宛如一件藝術品，他突發奇想嘗試讓朋友拍照，看是否會吸引其他人注意，沒想到真的引來圍觀。

根據《九派新聞》報導，湖北武漢一名劉姓學生日前與朋友到合美術館看展，當時書包揹久後感覺非常累，他就隨手放在牆邊休息一下，發現在走廊燈光的照射下，書包好像一件藝術品，他說「我先前看過一些與藝術有關的影片，例如把香蕉貼在美術館的牆上，引來很多人圍觀」，因此他也想效仿，於是將書包放在燈光下。

劉姓同學提到，「我把書包放在燈下，讓我的朋友拍照，看看是否會引來圍觀」，雖然他並非研讀藝術相關科系，但平時很喜歡看展覽，也希望藉由這個舉動，引起大眾對藝術的思考，過程中他觀察遊客的各種反應，當時確實吸引20幾人觀看，還有一名男子停留在書包前猛拍，劉姓同學在眾目睽睽下拿回書包。

劉姓同學提到，當時還有一名與爺爺來看展的孩童，一直詢問長輩「為何有一個書包放在哪」，而他拿回書包後，猛拍照的男遊客驚覺自己搞錯，似乎感到有些不滿，還哼了一聲。合美術館一名工作人員對此表示，館方並不知道發生什麼事，不過他認為，這是一種行為藝術，「如果以後還有出現，依舊會支持」。