近日一段影片在推特上瘋傳，一名遊客到動物園參觀時，竟看到一隻「雙頭食蟻獸」，而且牠的2顆頭似乎還在搶食木頭上的螞蟻，讓遊客相當震驚，影片在網路上曝光後，立刻引發熱議，網友們都對食蟻獸神奇的長相嘖嘖稱奇。

根據《每日郵報》報導，最近推特上瘋傳一段影片，拍攝於美國麻州波士頓的富蘭克林公園動物園（Franklin Park Zoo），只見畫面中一隻食蟻獸正站在一根木頭前進食，然而詭異的是，這隻食蟻獸竟然有2顆頭，當牠在樹皮上移動長長的鼻子時，旁邊那顆白色、毛茸茸的「頭」也會跟著移動，看起來就像是2顆頭在搶食。

驚人的畫面曝光後，立刻引發熱議，截至目前為止影片觀看次數已超過千萬，許多網友看到都嚇壞了，紛紛留言，「這到底是什麼東西？我的腦袋無法處理這個畫面」、「看了一分鐘還是看不懂，食蟻獸為什麼有2顆頭，還長的不一樣？」、「我的腦袋好痛，無法理解」、「快告訴我這不是真正存在的動物」、「你確定這傢伙真的只吃螞蟻，不會吃人？」。

事實上這隻食蟻獸只有一顆頭，畫面右側長滿白毛的其實是牠的左前臂，只不過外型與毛色讓它看起來就像是另外一顆頭，而且它也不是在搶食螞蟻，而是在幫助進食的食蟻獸固定木頭。

報導指出，這種神奇的外表不但能嚇跑獵食動物，也是一種保護幼崽的偽裝。大食蟻獸基本上是獨居動物，雌性一年只生一胎，幼崽在2歲以前都由母親背在身上照顧，幼崽背上的線條會與母親身上的對齊，使牠呈現「隱身」狀態，保護牠遠離獵食者的威脅。