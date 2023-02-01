大陸安徽一名女子日前到外公家拜年，竟收到已故3年外婆的紅包，詢問外公才得知，外婆過世前就已準備好紅包，只是還來不及交給她就過世，外公直到最近才找到紅包，讓女子看了忍不住落淚，將此事分享至社群平台，更是引萬人淚崩。

根據《星視頻》報導，安徽一名女子過年期間到外公家拜年，外公遞給她一封包有1100人民幣（約新台幣4889元）的紅包，稱是已故3年外婆包的紅包，因為她經常來探望並陪伴外婆，讓外婆非常開心，生前就準備了一包紅包，打算趁孫女回來時交給她。

豈料外婆突因重病過世，也未交代紅包放在哪裡，讓外公傷透腦筋，找了一陣子，直到近日才在外婆睡過的枕頭裡，發現這個紅包，讓原PO看了非常難過，直呼她非常想念外婆，並將這段故事分享至微博，截至目前累積4.5萬觀看次數。

不少網友感動的說「眼淚真的會不由自主落下來，不管包了多少錢，這份愛才是最重要的」、「如果是我收到，我這輩子都捨不得花，應該會收起來做紀念」、「這是外婆的愛，也可以看出祖孫倆感情有多深厚了」、「真的要好好珍惜能相處的時間，我的阿嬤過世2年了，每次看到這類型的影片，我都會很想哭」。