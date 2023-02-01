馬來西亞一名菲律賓籍的工人和朋友到河邊釣魚，因為魚線卡住，他以為釣到大魚，所以下水調整魚線，未料竟慘遭鱷魚攻擊，整個人被拖入水中，最終不幸死亡，雖然遺體一度漂浮於湖面，但當警消人員靠近時，鱷魚又突然現身把遺體叼走，導致目前仍未尋獲男子的遺體。

綜合馬來西亞媒體報導，菲律賓籍的36歲農場工人馬文和7名朋友，在1月26日下午3點30分左右，到沙巴斗湖省小鎮仙本那的一處河邊釣魚，過程中因為魚線卡住，他以為有大魚上鉤，於是親自下水，用長棍調整魚線，未料下秒竟有一隻鱷魚從水中撲向他，咬住馬文的腿以後，把他往河水深處拖走。

下午4點時，警消人員在馬文朋友和當地居民的幫助下展開搜救行動，雖然一度發現馬文的遺體漂浮在河上，但警消人員一靠近，鱷魚又出現把遺體拖入水中。警方表示，目前尚未尋獲死者遺體，搜救行動會持續進行。

鱷魚攻擊人類的事件屢見不鮮，去年8月一名15歲印尼少年伊達姆（Farjan Idham）和同學到湖邊釣魚，他坐在湖畔的一根原木上休息時，突然有一隻鱷魚衝破水面撲向他，隨後就被狠咬、拖入水中，伊達姆的朋友雖然試圖救他，但都被鱷魚用尾巴攻擊，只好急忙趕到附近村莊求助。

警方事後組成搜救隊趕到現場，但伊達姆已經不幸離世，不但雙臂被扯下，頭部也幾乎被咬斷，遺體漂浮在湖面上，等到鱷魚離開後，才順利將他的遺體打撈上岸，並交給伊達姆的家人處理後事。