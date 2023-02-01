大陸江蘇一間看守所的員警平時會投餵流浪貓狗，豈料食物香味還吸引到野生白狐狸，牠每天也會定時至看守所報到，意外獲得員警關注，如今事隔1年，白狐狸被餵成一顆球，白白胖胖看起來像薩摩耶犬，模樣逗笑百萬名網友。

綜合陸媒報導，江蘇江陰市一間看守所平時會收養附近的流浪貓狗，給牠們一個安心睡覺、吃飯的地方，並在空地準備食物碗，每到看守所吃飯時間，就會特地準備浪浪的食物，豈料附近一隻白色狐狸聞到味道後，也跑過來想要一起吃。

看守所的周姓員警表示，這隻狐狸在1年前出現，牠聞到飯菜香就跑了過來，他們發現後並未驅趕，之後還被員警收編，不過或許是伙食太好，白狐狸如今變得非常胖，看起來像是一顆球，周姓員警笑著說「之後會想辦法控制牠的食物量，畢竟吃太胖對身體不好」。

影片曝光後，累積198萬觀看次數，不少網友回應「天啊！胖成一個凳子了」、「雖然胖成一顆球，但臉上洋溢著幸福的笑容」、「牠要是回到森林，別的狐狸肯定會笑牠」、「腫成瓦斯桶」、「這已經不是狐狸了，看起來像是吃太胖的薩摩耶」。