日本長崎一間動物園的母猿在獨居5年後突然生下一子，讓飼育員全都嚇壞了，不但不知道幼崽的親生父親是誰，對於母猿如何懷孕的更是一頭霧水，時隔2年後，動物園終於透過DNA鑑定解開謎團。

根據《讀賣新聞》報導，長崎縣佐世保市「九十九島動植物園森閃閃（九十九島動植物園森きらら）」在2021年發生一件離奇事件，獨居5年的10歲白色長臂猿Momo（モモ）於2月10日在花園裡生下一隻猿寶寶，由於Momo在懷孕期間身體沒有明顯變化，飼育員都未發現牠懷孕，並對此感到震驚和混亂。

園方指出，白色長臂猿在國際自然保護聯盟（IUCN）的紅色名錄中被列為瀕危物種，為了避免和其他物種的雄性接觸，Momo長達5、6年的時間都是單獨住在籠子中，雖然兩旁分別還飼養了其他的長臂猿和合趾猿，但籠子之間都有用鐵絲網和木板做間隔，連園方都搞不清楚Momo到底為何會懷孕。

為了查明猿寶寶的親生父親到底是誰，動物園等到牠斷奶後，在去年拿牠和其他4隻「生父嫌疑者」的糞便與毛髮，委託京都大學進行DNA鑑定，結果於12月出爐，發現猿寶寶的生父就是和Momo輪流使用展示區和寢室的34歲黑掌長臂猿伊藤（イトウ）。

園方透露，展示區的後方就是寢室，彼此相鄰，中間隔有金屬板，板子上排列著直徑9毫分的孔洞，園方推測Momo和伊藤就是透過這個孔洞接觸，否則也找不到其他可能接觸的原因。目前園方已經換成沒有孔洞的金屬板隔絕寢室與展示區，避免再發生任何計劃以外的生育。