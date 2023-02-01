唐玄宗與姑姑太平公主聯手發動唐隆之變，擁立父親相王李旦復辟，因功被冊封為皇太子，卻與太平公主的矛盾越來越深，當時唐玄宗的一名妃子懷孕，他擔心被太平公主借題發揮，竟親自熬煮墮胎藥想讓妃子流產，可見唐玄宗與太平公主的關係有多緊張。

唐玄宗李隆基年幼時歷經生母慘死，又被祖母武則天囚禁多年，直到伯父唐中宗駕崩後，伯母韋后圖謀稱帝，他便與姑姑太平公主發動「唐隆之變」，剷除韋后、堂妹安樂公主及其黨羽，還廢除唐殤帝的皇位，擁立自己的父親李旦復辟，李隆基與太平公主自此都握有朝政與京師實際兵權，他還被獲冊封為皇太子。

隨著李隆基被封為皇太子後，與太平公主的矛盾卻與日俱增，大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐玄宗的太子之位非常不穩，太平公主時刻都想扳倒他，當時他的一名妃子楊氏懷孕，正值唐中宗國喪，按照唐朝禮法規定，國喪期間不得吃酒肉、不可看歌舞、不能近女色，擔心太平公主借題發揮，指他帶頭違法。

李隆基偷偷吩咐屬下準備墮胎藥，親自熬藥想殺死未出世的孩子，根據《舊唐書》記載，「時太平公主用事，尤忌東宮。宮中左右持兩端，而潛附太平者，必陰伺察，事雖纖芥，皆聞於上，太子心不自安。」、「密令說懷去胎藥而入。太子於曲室躬自煮藥，醺然似寐，夢神人覆鼎。」豈料他卻夢到神仙打翻藥爐，而且還連夢3次，他將夢境告知宰相張說，對方稱是天意，這個孩子才得以留下，也就是未來的唐肅宗。