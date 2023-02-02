英國肯特郡一名14歲少年庫克（Mackenzie Croxford-Cook）去年和4名友人相約潛入打烊後的遊樂園玩耍，沒想到當他試圖爬上一座設施頂端時突然發出慘叫，整個人卡在6英尺（約180公分）高空的金屬支架和機械手臂之間，被活活夾死。

根據《每日郵報》報導，該起憾事上月31日開庭審理，意外發生於去年8月3日，肯特郡警消人員於當天上午7時許獲報，指稱一名少年受困在遊樂設施中，於是緊急趕往現場救援，無奈經過15分鐘急救仍宣告不治。根據驗屍報告指出，死者為年僅14歲的庫克，主要死因是肝臟及脾臟破裂；另外，他的尿液也驗出大麻殘留，不過被認為與事件無關。

警方調查顯示，庫克當天和4名友人相約夜遊，並闖入打烊後的遊樂園，一行人先後玩了碰碰車和彈跳床，接著又將目標轉向名為「Body Count」的遊樂設施，情緒高漲的庫克當下試圖爬到設施最頂端，不料卻被機械手臂卡住，痛得發出哀號，臉色也逐漸發紫，嚇得友人緊急撥打救援電話，但最終仍不幸喪命。

負責操作設施的園方人員沙夫巴頓（Luke Shufflebottom）表示，該設施一旦設定就緒，機械手臂就可以自由轉動，且沒有鎖定機制，原本是出於安全考量的設計，沒想到卻釀成悲劇。儘管檢方和法官都認同這是一場意外，沒有對任何人提出告訴，但負責營運的福雷斯特娛樂公司（Forrest Amusements）仍被要求強化安全規章及相關措施。