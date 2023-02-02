許多新人會在婚禮上安排「新娘丟捧花」的橋段，傳遞自己的幸福，不少單身女性會搶著接花，希望能沾到新人的喜氣，早日步入婚姻。泰國近日有一對新人結婚，新娘丟出捧花後，正好被她的小姑接住，豈料她的長相太漂亮，意外變成全場焦點。

根據泰媒《snook》報導，一對新人近日結婚，期間新娘拋出捧花後，正好被自己的小姑接到，小姑隨即被拉上台致詞，她笑著說「不知道接到捧花是幸運還是不幸，因為我根本還沒有對象，所以我在這裡宣布，無論我哥的朋友還是新娘的親友，只要對我有興趣，都可以試著和我聊聊看」，此話一出引來台下賓客掌聲。

這一名小姑不僅顏值高，而且身材非常好，意外成為全場焦點，她上台的影片被分享至抖音，累積23萬觀看次數，還登上新聞版面，小姑的抖音帳號「mmlanggg」也被搜出，她目前居住在素叻他尼，是一名小有知名度的網紅，擁有7.8萬粉絲，主要經營學生套房出租，還有農產品生意，兼具美貌和財富於一身。

不少網友表示「小姑長有鬍子，代表她是美女」、「看完她的抖音後，發現她不只人漂亮，而且工作非常努力，不是嬌滴滴型的女生，感覺更有魅力了」、「魅力在於她的小鬍子」、「希望她可以早日找到心上人」、「直接把哥哥的婚禮當成徵友大會」。