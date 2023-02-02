俄羅斯發生一起駱駝攻擊人類的死亡事件，當時營地守衛疑似喝醉酒，舉起拳頭對駱駝一陣狂毆，無故遭受攻擊的駱駝立刻發怒反擊，將男子在雪地上旋轉拖行，還狠咬、猛甩，雖然事後有人經過阻止，並將男子送醫，但最後他仍不幸身亡。

⚡️Верблюд не стал терпеть побои и убил обидчика.



В Омской области сторож охотничьей базы что-то не поделил с верблюдом и нанес ему несколько ударов.



Верблюд это терпеть не стал и убил своего обидчика, областная прокуратура ведет проверку. pic.twitter.com/Aavr40BkoB — ©Иваныч (@Sergey07830850) January 23, 2023

根據俄羅斯媒體報導，這起事件發生在西伯利亞鄂木斯克白別廖茲卡（Beryozka）一處兒童假日營的狩獵營地，擔任營地守衛的51歲男子疑似喝醉酒，從監視器畫面中可以看到，他突然走向被綁在雪地中的駱駝，先拉扯幾下牠身上的韁繩，隨後用拳頭猛揍駱駝的臉幾下。

無故遭受攻擊的駱駝瞬間發怒、失控，咬住男子的手臂不斷旋轉拖行，之後還狠咬猛甩，不久後雪地上就出現斑斑血跡，直到一名駕駛開車經過後，才終於阻止駱駝的攻擊，並將男子緊急送醫，然而男子仍因為身負重傷，最終不幸身亡。

攻擊人類的駱駝隨即遭到村民槍殺，但眾人事後調閱監視器畫面後，才發現事情全貌與真相。報導還指出，有專家稱這隻駱駝正處於發情期，原本攻擊性就比平常強，再加上駱駝不喜歡酒精或香水等刺激性的氣味，才會導致這起悲劇；至於槍殺駱駝是否合適？專家認為這個行為是合理的，「因為攻擊行為可能再次發生，駱駝眼前看到的不是人，而是對手。」

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