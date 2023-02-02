和尚總給人清心寡慾的形象，不過近日卻傳出泰國一名出家人竟然花費3萬泰銖（約新台幣2.7萬元），找了一名年輕嫩妹到寺廟進行「人與人的連結」，只不過對方確認收到錢之後就此失聯，消息一出引發軒然大波，就連寺廟內的住持和僧人也錯愕不已。

綜合外媒報導，出家人買春事件一出鬧得沸沸揚揚，該名和尚隸屬於華南蓬（Hua Lamphong）附近一所著名寺廟，報導指出，他先將車資和一夜春宵的費用共3萬泰銖一起轉帳給女子，邀約對方前來寺廟進行性交易，不料對方拿到錢後隨即搞消失。

該名和尚擔心消息外洩有損聲譽，絲毫不敢聲張，沒想到終究是紙包不住火，泰國國家佛教辦公室也出面證實確有此事，而事件曝光後，當事人已在第一時間就收拾行李自行離開寺廟避風頭。

住持得知後表示，該名和尚到寺廟有5、6年之久，平時相當安靜，閒暇時就會看書打坐，遇到不懂的事情也會不恥下問；其他僧人對此同樣感到不可思議，認為他是被對方哄騙上當，目前廟方已成立調查小組徹查此事。