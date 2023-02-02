開心過年卻喝了6天屍水！大陸一處村莊養豬場誤將死出丟進蓄水池內，導致所有村民從大年初二開始，就一路喝屍水喝到大年初七，直到被人發現才緊急截斷水源，村民們得知消息後都覺得十分噁心，甚至感到反胃，紛紛前往醫院檢查身體，所幸目前皆無大礙。

綜合陸媒報導，廣州佛山獨崗村的居民有數百戶人，大家共同使用一個蓄水池，每天的飲用水也是來自這裡。然而大年初七（1/28）時，一名村民到蓄水池附近採藥，發現裡面竟泡了多達15隻死豬，嚇得立刻通報相關單位，水源在當天立刻被截斷，死豬遺體也被一一打撈上來，當地派出所與政府皆介入調查，發現是附近的養豬工人把病豬誤投到蓄水池內。

養豬場業者表示，由於最近才剛承包下來這間養豬場，對裡面的設備位置還不太清楚，再加上氣候寒冷，許多豬受不了低溫被凍死，還有一些豬因相互打鬥而死，總之陸續有10多隻豬死亡。新老闆想趕緊處理死豬，於是打電話詢問舊老闆化屍池的位置，但雙方溝通並不清楚，導致新老闆錯把蓄水池當成化屍池，叫工人將15隻死豬全丟進去。

可怕的是，當時正值過年期間，不少人都返鄉與家人團聚，而蓄水池是村莊內唯一的水源，因此全村居民都在不知情的狀況喝下屍水，且長達6天，村民聽到消息都忍不住反胃，紛紛前往醫院檢查身體；當地政府也緊急清潔、消毒蓄水池，並提供備用水源，確保居民日常生活所需用水。