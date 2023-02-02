大陸浙江一名人夫幾年前買運動彩券中了1000萬人民幣，扣稅後拿到843萬、折合新台幣3731萬元，豈料他並未將中獎一事告知妻子，而是偷偷將錢匯給姊姊與前妻，但紙終究包不住火，妻子得知後非常氣憤，不僅訴請離婚，更要求分割夫妻共同財產，丈夫還須賠償妻子162多萬，約新台幣716萬元。

根據《極目新聞》報導，浙江溫州一名人夫小周（化名）幾年前買運動彩券，中了1000萬、折合新台幣4424萬元，扣稅後一共拿到843萬、約新台幣3731萬元，豈料他並未將這份喜悅分享給妻子，而是偷偷匯了200萬、約新台幣885萬給姊姊。

不僅如此，小周還匯了70多萬、折合新台幣309萬元給前妻，幫忙支付房貸，未料此事被妻子小林（化名）發現，對方氣得向龍灣區人民法院訴請離婚，主張分割夫妻共同財產，並要求小周賠償轉移出去獎金的2／3。

經過審理後，法院認定雙方感情破裂，並准予離婚，小周匯給姊姊與前妻的錢都是彩券中獎獎金，所以屬於夫妻共同財產，在未告知妻子的情況下移轉，應賠償妻子人民幣270多萬元的60%，約新台幣716萬，判決後雙方也未再上訴。此事曝光後，不少網友表示「夫妻倆感情可能原本就不好了，飛來的千萬大獎加深了兩人的裂痕」。