美國近日發生一起離奇事件，一名駕駛在加油站加油時，竟看見地上掉落一根男性生殖器，嚇到急忙報警，事後加油站員工調閱監視器，發現生殖器從一台卡車上掉落，警方調查後認為，這根生殖器可能來自一名因車禍身亡的男性騎士，他自撞摔車後遭多台汽車撞上輾過，遺體整個撕裂，才導致器官脫落的駭人景象。

根據《每日郵報》報導，1月30日早上6點左右，一名駕駛前往位於阿拉巴馬州10號洲際公路附近莫比爾市（Mobile）的一間加油站加油，未料竟在地上看到一根斷掉的男性生殖器，讓他嚇得立刻報警；事後加油站員工調閱監視器，發現生殖器是從一台黑色卡車內掉出來的，恐怖的消息傳出後，引發附近民眾騷動。

警方介入調查後，認為這根生殖器應該與謀殺案無關，且可能來自於當天稍早在當地發生車禍的29歲男騎士米斯（Christopher Means）。米斯清晨騎車上匝道時，機車突然失去控制，他從車上摔落後，被多台汽車撞上，整個人都被撕裂，警方到場時米斯已經身亡，且只有一名肇事駕駛留在現場，目前警方仍在調查車禍發生的原因。

新聞曝光後，網友也都震驚不已，紛紛留言，「在加油站發現一根斷掉的生殖器，這絕對是我聽過最瘋狂的事情」、「明明有好幾台車都撞到他了，卻只有一名駕駛留在現場？」、「我已經被嚇到合不上嘴巴了」、「光讀這篇新聞就讓我覺得很痛苦」、「可憐的傢伙，RIP」。