老虎屬於大型貓科動物，總是給人威風凜凜的感覺，不過牠們其實也有可愛的一面。大陸一名遊客日前到山東的動物園遊玩，正巧拍到老虎打噴嚏的瞬間，聲音像是霰彈槍射擊聲，讓遊客看了直呼有趣，影片分享至微博後引發討論。

大陸一名女網友近日至山東濟南一間動物園遊玩，參觀老虎展區時，看到老虎趴在地上，看起來非常有氣勢，隨後突然打了一個噴嚏，聲音宛如霰彈槍發射子彈聲，非常響亮，老虎打完噴嚏後，還舒服到瞇起眼睛，形成強烈反差萌。

影片曝光後，累積超過百萬人觀看，網友表示「果然是大貓，打噴嚏都露出不屑與驕傲的感覺」、「老虎打噴嚏，旁邊的動物聽到都會瑟瑟發抖」、「雖然老虎體型很大，但打起噴嚏的模樣，跟我家的貓咪好像啊」、「難得能這麼清楚看到老虎打噴嚏，真的好像霰彈槍射擊聲」。

而老虎不只會打噴嚏，還會露出吃驚的表情，YouTube頻道《Wicked Wombat》曾釋出一段影片，一隻從小被人類撫養長大的孟加拉虎，受保育員照料還培養出求生技能，確定牠能在野外生存後才進行野放，當時牠似乎非常緊張又不安，直到籠子被打開，牠因首次看到大自然，嚇得露出驚訝表情，愣了好幾秒才緩和好情緒，朝野外奔去。