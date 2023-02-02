大陸賀歲片《滿江紅》掀起一股「岳飛熱」，岳飛是宋朝抗金名將，也是著名的民族英雄，其中「岳母刺字」更是家喻戶曉的經典故事，然而大陸歷史學家指出，岳飛背部刺的並不是「精忠報國」，而是「盡忠報國」，並且替他刺字的人也不是岳母，歷史上根本就找不到相關的記載。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，岳飛背上刺的4個大字並不是「精忠報國」而是「盡忠報國」，《宋史》卷380《何鑄傳》記載，當時在審問岳飛時，「飛坦而示之背，背有舊『盡忠報國』四大字，深入膚理」，而且還有最關鍵的一點，全文完全沒有提到關於「岳母刺字」的事情。

有提到岳母的歷史典籍《金佗稡編》卷9《遺事》，記載岳飛自從入伍後，就和母親失去聯絡，後來千方百計終於找到母親，在把她接到身邊以前，岳飛收到母親留給他的訊息，「為我語五郎，勉事聖天子，無以老為念。」告訴他要好好盡忠報國，不要牽掛她老人家。該典籍也完全沒提到「岳母刺字」的事情。

于賡哲引述宋史研究專家王曾瑜的研究，內容稱刺字是一門技術活，岳母就算識字也不一定會刺青；于賡哲補充說明，在漢人文化中一直相當牴觸刺青，大多只有社會叛逆份子會紋身，且身上有刺青會被視作不務正業、遊手好閒之人。

宋代時期則是士兵臉上會有刺青，以防止士兵逃跑，是一種侮辱人格的做法，因此軍隊中確實存在專門的「刺青師」；于賡哲推測，岳飛背上的4個大字，很可能不是岳母刺的，而是入伍之後，他胸懷大志想盡忠報國，因此找軍隊的「刺青師」幫忙刺的。