澳洲昆士蘭州一名捕蛇專家近日分享影片，只見一條蛇待在約6公尺高的屋頂上，似乎擔心自己的行蹤暴露，引來鳥類的注意，牠下秒竟像彈簧一樣，身體往後縮再向前彈，呈拋物線掉落地面，讓捕蛇專家看了直呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，捕蛇專家格爾德（Liza Van Gelder）最近分享摩頓灣地區議員布斯（Mark Booth）的影片，只見一條蛇出現在6公尺高的屋頂上，身體突往後一縮，像是彈簧一樣再往前彈，直接掉落在地面毫髮無傷，隨後趕緊爬進附近的灌木叢。

格爾德解釋，這一條蛇爬到屋頂上後，察覺過於暴露自己的行蹤，擔心會變成鳥類的目標，所以才想趕緊逃到暗處躲藏，來到屋簷發現無路可走，因此決定用彈跳的方式離開，「很多人都誤以為蛇不會往上爬，但事實並非如此，我還看過東部棕蛇爬上屋頂」。

格爾德進一步說明，東部棕蛇是世界上第二毒的陸棲蛇類，「牠們會利用左右移動身體的方式攀爬，我就曾在屋頂、窗台上等地方看過牠們」，而從影片中的蛇來看，推測牠可能是無毒的普通樹蛇（tree snake），附近住戶不用擔心，這類蛇很喜歡往高處爬，不過若是棕樹蛇（Brown tree snake）就有輕微毒性」。