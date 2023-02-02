愛情來了擋也擋不住。大陸一對男女在親戚的介紹下於今年大年初四相親，未料兩人一拍即合，竟決定閃婚，在初八就舉行訂婚儀式。消息曝光後，這對準夫妻快狠準的結婚進度，讓網友都看傻了眼，認為他們對婚姻大事太過草率。

綜合陸媒報導，湖南永洲26歲的李姓女子在親戚的介紹下，於大年初四（1/25）和28歲的蔣姓男子相親，沒想到兩人看對了眼，隔天李女就和家人到男方家拜訪，「他們家裡為人很不錯，經濟條件也還可以。」再加上雙方很合得來，父母接觸蔣男後也很滿意，於是兩家人決定讓兒女在初八（1/29）訂婚。

李女透露，她和蔣男過去從未見過面，但對他的第一印象很好，並害羞地說：「算得上一見鍾情吧。」訂婚後兩家人又聚在一起吃了飯，男方也有準備聘金，該有的儀式都沒有少。

目前李女和蔣男已經住在一起生活，相處得很愉快，打算之後挑個好日子再去登記結婚。對於自己閃婚的行為，李女表示：「自己也到了該結婚的年紀，覺得既然遇到喜歡的，就不想錯過。」更開玩笑說這樣速戰速決，不會耽誤到年後上班。

新聞曝光後，許多網友都嘆為觀止，紛紛留言，「挑傢俱也沒這麼快吧」、「認識4天就訂婚？這可真是一場賭博」、「只看到輕率和衝動，沒有一定時間的瞭解與磨合就草草訂婚，日後和諧的機率堪比買樂透中大獎吧」、「速食式愛情，是這個時代的悲哀」、「感覺就像為了儘快完成父母催婚任務」、「婚姻大事，還是要多點時間了解為妥」。