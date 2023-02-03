考古學家近日在伊拉克古城拉格什（Lagash）進行挖掘，發現一座可追溯至公元前2700年的酒館，擁有5千多年的歷史，酒館由室內與露天用餐區組成，另外還出土長凳、烤箱及冰箱，甚至有裝食物的碗，此次發現也打破過去認知。

Dining out seems to have been as popular 5,000 years ago as it is today, with archaeologists in Iraq uncovering an ancient tavern dating back to 2,700 BCE. https://t.co/gBwSNIOwNA — CNN International (@cnni) February 1, 2023

根據《CNN》報導，考古學家在古城拉格什發現一座老酒館，埋藏於地下約48公分處，時間可追溯至公元前2700年，酒館被分為室內與露天庭院兩部分，室內保存長凳、工業尺寸烤箱和用於保持食物乾燥的冰箱，距今已有5000年歷史，而庭院還出現數10個錐形碗，碗中裝有魚的殘骸，表示露天庭院主要功能是戶外用餐區。

賓州大學考古學家古德曼（Reed Goodman）提到，出土的烤箱尺寸非常大，而且造型非常漂亮，由於過去曾經被使用過，導致灰燼沉積，所以附近土壤沾染上顏色，而烤箱內部則是用磚塊構成，古城拉格什位於現今的al-Hiba，曾是美索不達米亞南部最古老和最大的城市之一。

拉格什考古主任、賓州大學考古學家皮特曼（Holly Pittman）提到，此次挖掘也驗證他們的推測，古代社會並非僅由精英和被奴役者組成，還存在一批古老的中產階級，古德曼也說，「當時的人可以到公共集會場所，坐下來喝酒吃魚，而不是長期處在國王暴政下勞動，工作之餘還是有社交活動，這些文物也讓我們更了解這座古城」。