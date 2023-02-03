公園裡經常能看見松鼠的身影，牠們體型嬌小又機靈，總是給人可愛的印象，不過松鼠兇起來也是很可怕的。大陸一名攝影師日前到山上拍攝，發現一隻「火鳳凰」紅腹錦雞在覓食，似乎正好闖進松鼠的地盤，松鼠氣得飛撲嚇跑大牠3倍的對手。

根據《農民頻道》報導，一名攝影師先前到河南平頂山拍攝，當時出現一隻紅腹錦雞正在悠閒覓食，未料附近的松鼠似乎覺得地盤被入侵，怒氣沖沖地跑了出來，直接往紅腹錦雞的方向飛撲過去，儘管對方體型大牠3倍，但松鼠完全不害怕。

紅腹錦雞看到松鼠後，反而被嚇到趕緊離開，這一段影片被分享至微博，累積近50萬觀看次數，不少網友笑著說「松鼠光是氣勢就贏了」、「松鼠其實是吃貨，遇到危險也不會輕易放棄果子」、「金雞被松鼠欺負變山雞」、「想不到小松鼠能有這麼大的爆發力」。

松鼠外表看似可愛，但兇起來也是不得了，台灣北捷就曾發生松鼠咬人事件，一名飼主帶松鼠搭捷運，由於當時人潮眾多，導致裝松鼠的寵物箱因擠壓而變形，松鼠鑽出縫隙逃脫，直到列車行駛後，飼主才發現松鼠不見，趕緊搭捷運折返才找回寵物，但松鼠脫逃時卻咬傷一名候車乘客的右腳後膝處，在當時造成不小騷動。