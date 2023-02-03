新加坡一名男子暗戀心儀對象長達4年，豈料一日被對方告知，兩人只是朋友關係，並減少兩人見面次數，讓男子非常不滿，甚至還提告，認為感情受到欺騙，因而索討300萬新加坡幣（約台幣6800萬）精神賠償費。

根據《每日郵報》報導，無人機公司D1 Racing執行長卡西岡（K Kawshigan）2016年參加扶輪社認識諾拉（Nora Tan Shu Mei），甚至對對方產生好感，相處過程中諾拉也發現不對勁，2020年她清楚向卡西岡告知，兩人只是朋友關係，更要求減少見面次數。

卡西岡遂提議以諮商方式改善關係，諾拉因此簽下協議配合，豈料經過1年半，諾拉認為諮商根本無濟於事，決定停止接受輔導，卡西岡憤而提出控告，先以對方違反「改善關係」的協議為由，要求賠償他2.2萬新加坡幣（約新台幣50萬），不過這項控告遭地方法院駁回，認為他濫用法律程序，達到脅迫女方的目的。

卡西岡之後又再次提告，指諾拉在外到處毀謗他，嚴重破壞他的良好聲譽，遭受各種巨大損失，導致事業上失去5個合作商業夥伴，精神狀態也受到創傷，因而向諾拉索討300萬新加坡幣（約台幣6800萬）賠償費，而諾拉否認卡西岡的說法，近日決定不再容忍，覺得自己長年受到騷擾，目前已聘請律師，將對卡西岡提出的指控進行辯護。